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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يوقف 8 مدربين وإداريين ويحيلهم للجنة الانضباط بسبب وقائع مقر الاتحاد

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
محمد سمير

اتخذ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال اجتماعه المنعقد اليوم، الثلاثاء، عددًا من القرارات المتعلقة ببعض الملفات الإدارية والقانونية، من بينها إحالة تظلم مقدم من إحدى الشركات الرياضية إلى لجنة الاستئناف، إلى جانب اتخاذ إجراءات تأديبية بحق عدد من المدربين والإداريين على خلفية وقائع شهدها مقر الاتحاد خلال الساعات الماضية.

وأصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة قراراته بعد مناقشة المذكرات والملفات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، في إطار تطبيق اللوائح المنظمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الوقائع محل البحث.

 

إحالة تظلم أورنج سبورت إلى لجنة الاستئناف

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة التظلم المقدم من شركة أورنج سبورت للخدمات والاستثمار الرياضي إلى لجنة الاستئناف، لاتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا لاختصاصاتها واللوائح المنظمة.

ويأتي قرار الإحالة في إطار منح اللجنة المختصة صلاحية دراسة التظلم والاطلاع على المستندات والوقائع المتعلقة بالملف، قبل اتخاذ القرار المناسب وفقًا للائحة.

 

إيقاف 8 مدربين وإداريين

كما وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على مذكرة الإدارة القانونية بشأن الوقائع التي شهدها مقر الاتحاد يوم 17 أغسطس 2026، والتي تضمنت عددًا من المدربين والإداريين.

وبناءً على مذكرة الإدارة القانونية، قرر مجلس الإدارة إيقاف المذكورين أدناه، مع إحالتهم إلى لجنة الانضباط لاتخاذ ما تراه وفقًا لاختصاصاتها واللوائح المعمول بها:

1. حسين محمود سويلم سليم – المدير الفني.
2. السيد علي السيد علي – مدرب مساعد.
3. محمد أسامة أحمد زيدان – مدير عام قطاع كرة القدم.
4. علي محسن علي حسين – مدرب حراس مرمى.
5. محمد حسن عزت راشد – مخطط أحمال.
6. وائل محمد محمد عبد الجواد – مدير إداري.
7. حافظ مصري حافظ عبد السيد – إداري شئون اللاعبين.
8. محمود عويس عيد معتمد – مدرب.

 

لجنة الانضباط تحسم الإجراءات المقبلة

ومن المنتظر أن تتولى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم دراسة الوقائع الخاصة بالمذكورين، وفقًا لاختصاصاتها واللوائح المنظمة، قبل إصدار القرارات التي تراها مناسبة في هذا الشأن.

ويأتي تحرك مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد الاطلاع على مذكرة الإدارة القانونية المتعلقة بما شهدته مقر الاتحاد في 17 أغسطس، حيث تم اتخاذ قرار الإيقاف والإحالة إلى الجهة المختصة بالنظر في الوقائع والانتهاء إلى ما تراه وفقًا للوائح.

وأكدت قرارات مجلس الإدارة التعامل مع الملفات المطروحة من خلال القنوات القانونية واللجان المختصة داخل الاتحاد، سواء فيما يتعلق بالتظلمات المقدمة أو الوقائع التي تستوجب العرض على لجنة الانضباط.

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