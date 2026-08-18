قائمة بيراميدز المحلية للموسم الجديد

كشف نادي بيراميدز عن قائمته للموسم الجديد استعدادا لخوض منافسات بطولة الدوري المصري وكذلك دوري أبطال أفريقيا.

ويمثل نادي بيراميدز رفقة الزمالك، مصر في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد بعدما حصد الأبيض لقب بطولة الدوري الموسم الماضي فيما جاء السماوي في المركز الثاني.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

أحمد الشناوي - محمود مرعي - أحمد سامي - حامد حمدان - أسامة جلال - يوسف أوباما - محمود صابر - أحمد عبد القادر - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - أحمد نذير بو علي - مهند لاشين - محمد الشيبي - زياد هيثم - محمود زلاكة - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - محمد حمدي - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة - خالد عوض - عودة فاخوري - دودو الجباس - محمود جاد - كريم حافظ - مصطفى زيكو - حازم جمال - إيفرتون داسيلفا - إياد العسقلاني - أحمد فوزي - حسن طارق - علي حمودة - يوسف ميشو - زياد سعودي.