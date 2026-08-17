موعد ومكان عزاء والد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز موعد عزاء والد هاني سعيد، المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي وافته المنية بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يُقام عزاء والد هاني سعيد غدًا الثلاثاء، عقب صلاة المغرب، بمسجد المشير طنطاوي بجوار استاد الدفاع الجوي، حيث تستقبل أسرة الراحل المعزين.

كان والد هاني سعيد قد انتقل إلى رحمة الله تعالى خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، قبل أن يفارق الحياة.

وحرص مجلس إدارة نادي بيراميدز، برئاسة المهندس ممدوح عيد، وجميع العاملين بالنادي، على نعي والد المدير الرياضي، مقدمين خالص التعازي له ولأسرته، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.