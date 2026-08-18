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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهيب عبد الهادي يوجه سؤالا هاما للجماهير عن مستقبل إمام عاشور

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
ميرنا محمود

وجه الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا للجماهير بشأن رحيل إمام عاشور عن الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: مع أم ضد رحيل إمام عاشور عن الأهلي في حال وصول عرض مناسب.

وحسم النادي الأهلي موقفه بشكل رسمي من العرض المقدم من نادي كونيا سبور التركي، للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أبلغ النادي الأحمر نظيره التركي برفض رحيل اللاعب.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى إدارة كونيا سبور اليوم، ردًا على العرض المقدم للحصول على خدمات إمام عاشور، والذي تضمن دفع 4.5 مليون دولار مقابل إتمام الصفقة، على أن يتم سداد قيمة المقابل المالي على مدار 3 سنوات.

وأكد الأهلي في رده الرسمي تمسكه باستمرار إمام عاشور ضمن صفوف الفريق، موضحًا أن اللاعب ليس معروضًا للبيع خلال الموسم الحالي، ليغلق بذلك الباب أمام إمكانية انتقاله إلى النادي التركي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وجاء رد النادي الأهلي واضحًا بشأن مستقبل إمام عاشور، حيث رفض العرض المالي المقدم من كونيا سبور، دون الدخول في مفاوضات جديدة بشأن المقابل المادي، مؤكدًا أن اللاعب خارج حسابات البيع خلال الموسم الحالي.

وتضمن خطاب الأهلي الموجه إلى النادي التركي: «بالإشارة إلى طلبكم الحصول على خدمات لاعبنا إمام عاشور مقابل 4.5 مليون دولار تُسدد على ثلاث سنوات، فإننا نبلغكم أن اللاعب ليس معروضًا للبيع هذا الموسم، ونتطلع إلى التعاون في المستقبل».

ويعكس الرد الرسمي من النادي الأهلي تمسك الإدارة باستمرار إمام عاشور، خاصة أن اللاعب يمثل أحد العناصر المهمة في صفوف الفريق، في ظل الاعتماد عليه ضمن حسابات الجهاز الفني للمنافسة على البطولات المختلفة خلال الموسم الجديد.

الاهلي مهيب عبد الهادي امام عاشور بيع امام عاشور

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