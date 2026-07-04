القومي للسينما يعرض فيلم «الأراجوز» لأول مرة بعد ترميمه.. الأربعاء

يقيم المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، أمسيةً سينمائيةً ينظمها مركز الثقافة السينمائية، وذلك بمقر مركز الإبداع الفني، التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي وذلك تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة.

فيلم الأراجوز

وتشهد الأمسية العرض الأول لفيلم «الأراجوز» للمخرج الكبير هاني لاشين في نسخته المرممة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو، في تمام الساعة السابعة مساءً، بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية.

ويعقب العرض ندوة خاصة بحضور الدكتور أحمد صالح، رئيس المركز القومي للسينما، والمخرج الكبير هاني لاشين، ومدير التصوير الدكتور محسن أحمد، والناقد السينمائي سامح فتحي، إلى جانب عدد من صُنّاع وأبطال الفيلم، ويدير الندوة المخرج السينمائي أشرف فايق، لمناقشة أهمية الفيلم، وتجربة ترميمه، وإعادته للعرض من جديد.

ويُعد «الأراجوز» من أبرز الأفلام المصرية التي تناولت التحولات الاجتماعية والإنسانية داخل الأسرة المصرية، بأسلوب سينمائي واقعي مميز. أُنتج الفيلم عام 1989، وهو من بطولة عمر الشريف، وميرفت أمين، وهشام سليم، وأحمد خليل، وإخراج هاني لاشين.

وتدور أحداث الفيلم حول محمد جاد الكريم، وهو أراجوز يعيش في إحدى القرى، كرّس حياته لتعليم ابنه «بهلول» حتى تخرج، إلا أن الابن تمرّد على مهنة والده، ساعيًا إلى تحقيق طموحه في مكانة اجتماعية مختلفة، لتنشأ بينهما صراعات تعكس تغير القيم والتحولات المجتمعية.

وتأتي النسخة المرممة ضمن مشروع إعادة إحياء كلاسيكيات السينما المصرية، برعاية شركة كنوز السينما، للناقد والباحث السينمائي سامح فتحي، حيث أُنجزت أعمال الترميم عام 2026 داخل مركز الترميم السينمائي بمدينة الإنتاج الإعلامي، بهدف الحفاظ على التراث السينمائي المصري، وإتاحته للأجيال الجديدة بأعلى جودة فنية ممكنة.

وتُقام الفعاليات تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، والحضور مجاني ومتاح للجمهور.