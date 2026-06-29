الأربعاء.. عرض أفلام «حكاية بطل» ضمن احتفالات المركز القومي للسينما بذكرى ثورة 30 يونيو

يقيم مركز الثقافة السينمائية (36 شارع شريف)، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، عددًا من الفعاليات احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو.

وينظم المركز عروضًا سينمائية للأطفال والطلائع والكبار، في إطار الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، بهدف تعزيز روح الانتماء والوعي الوطني لدى مختلف الفئات العمرية.

ويشهد يوم الأربعاء المقبل عرض مجموعة أفلام «حكاية بطل» من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية.

وتستعرض هذه الأفلام بطولات عدد من أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا في أعقاب ثورة يناير وثورة 30 يونيو، وتسلط الضوء على قصص استشهادهم وتضحياتهم في سبيل حماية الوطن ومكافحة الإرهاب، من خلال رؤية فنية وإنسانية توثق مرحلة مهمة من تاريخ مصر المعاصر.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص المركز القومي للسينما على تعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة، وتسليط الضوء على قيم التضحية والانتماء من خلال أدوات الفن والثقافة.

يُذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية (36 شارع شريف).

وتقام الفعالية يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو، في تمام الساعة السابعة مساءً، بمقر مركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف.