أشكرك يا محترمة.. تركي آل الشيخ يرد على نشوى مصطفى ويمازح أحد المتابعين

قدم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، رسالة شكر للفنانة والإعلامية نشوى مصطفى، بعد إشادتها بمواقفه الداعمة لمصر وتأكيدها على تقديره الكبير لها.

وجاء رد تركي آل الشيخ عقب تداول تصريحات نشوى مصطفى، التي أثنت خلالها على حبه لمصر، وذلك بعد منشور سابق له أشاد فيه بجهود وزارة الداخلية المصرية، مثمنا دورها في تأمين كواليس تصوير مسلسل «الأمير» بطولة الفنان أحمد عز، والذي يتولى إنتاجه.

وأعاد آل الشيخ نشر تصريحات نشوى مصطفى عبر حساباته، معلقا عليها بقوله: «أشكرك يا محترمة، وأنا كنت ضابطًا لأكثر من 10 سنوات، وأعرف قد إيه رجال الداخلية في كل أنحاء العالم أبطال، وأخص منهم بلدي السعودية وبلدي مصر».

على جانب آخر، تفاعل المستشار تركي آل الشيخ مع أحد المتابعين عبر حسابه الرسمي، بعدما علق قائلا «مؤخرا بقينا بنحبك جدًا.. معرفش إزاي؟»، ليرد عليه آل الشيخ بطريقته الساخرة: «شعور مؤقت، لما تركز هيروح» وسرعان ما لاقى الرد تفاعلا واسعا بين المتابعين، الذين تداولوه على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بخفة ظله وطريقته العفوية في التفاعل مع جمهوره.