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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يشيد بإنجاز المغرب: أسود الأطلس بين كبار العالم عن استحقاق

المغرب
المغرب

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالإنجاز الذي حققه منتخب المغرب، اليوم؛ بعد تأهله إلى ربع نهائي كأس العالم على حساب كندا، مؤكدًا أن ما يقدمه "أسود الأطلس" لم يعد مفاجأة، بل أصبح انعكاسًا لتطور كبير ومستمر.

منتخب المغرب

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “جيل استثنائي يواصل كتابة التاريخ، ويؤكد أن مكانه بين كبار العالم عن استحقاق؛ بعدما حجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليًا.”

وأضاف أن التأهل لم يعد إنجازًا عابرًا، بل نتيجة طبيعية لمنتخب يعرف كيف ينافس أقوى المنتخبات ويحقق الانتصارات في أكبر المحافل الدولية.

واختتم شوبير رسالته بدعم منتخب المغرب، قائلًا: "أسود الأطلس.. ربع النهائي عن جدارة... والطموح لا يزال أكبر". 

المغرب منتخب مصر منتخب المغرب

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