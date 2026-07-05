أحمد حمودة: حسام حسن رد على المُشككين.. ومحمد هاني لاعب كبير

أشاد أحمد حمودة، نجم المقاولون العرب السابق، بما يقدمه منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أن الفراعنة نجحوا في إسكات المشككين بعدما بلغوا دور ثمن نهائي كأس العالم 2026، مشددًا على ضرورة استمرار دعم المنتخب في المرحلة المقبلة.

وقال أحمد حمودة في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "هدفنا الآن هو دعم منتخب مصر، والفراعنة قادرون على الصعود إلى الدور ربع النهائي إذا استمروا بنفس الروح والإصرار."

وأضاف: "محمد هاني لاعب كبير ويصنع الفارق مع منتخب مصر، وأدعمه بشكل كامل، بل وأرسلت له رسالة دعم، لأنه يقدم مستويات مميزة مع المنتخب."

وتابع: "من وجهة نظري، أفضل مركز لإمام عاشور مع منتخب مصر هو لاعب الوسط رقم 8، لأنه يستطيع تقديم أفضل ما لديه في هذا المركز."

واختتم تصريحاته قائلًا: "منتخب مصر قادر على تخطي الأرجنتين بشرط أن يبدأ المباراة بالتشكيل الصحيح، وإذا تحقق الفوز فسيكون بمثابة إعجاز، لأن طموحات الفراعنة تجاوزت كل الحدود بعد التأهل إلى دور ثمن النهائي."