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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إبراهيم حسن: صلاح يلعب في أكثر من مركز مع حسام حسن.. وفتوح ومنعم صعب يلحقوا ماتش الأرجنتين

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
هاني حسين

هنأ إبراهيم حسن مدير منتخب مصر،  الشعب المصري بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 في كأس العالم؛ بعد تخطي عقبة أستراليا.

وقال إبراهيم حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "شرف لينا أنا وحسام واللاعبين نرفع علم مصر، ونكتب سطر في تاريخ مصر، إحنا في مهمة وطنية، إحنا بنقاتل في الرياضة، إحنا بنحاول نجمل صورة مصر في الرياضة في العالم، وبنحاول نعمل حاجة في المباراة الجاية لأنها حاجة تاريخية».

وأضاف: «أنا شوفت كل الدول العربية والخليجية، وشوفت حاجات على الفيسبوك، الناس بتتنطط مع كل هدف لينا، دي هي الوحدة العربية، تحية من خلال حضرتك للشعب الفلسطيني، مع كل الظروف اللي بيمروا بيها قاعدين وبيشاهدوا مباراة مصر، كل التحية ليهم مرة تانية».

وأكمل: «لما وصلنا لركلات الترجيح في مباراة أستراليا ربنا كرمنا، بس عاوز أقولك إحنا في كل معسكر وتدريب مع اللاعبين، في نهاية كل تمرين اللاعبين بيسددوا ركلات ترجيح، سواء مباريات إقصائية أو عادية».

وأردف: «مفيش غير فتوح ومحمد عبد المنعم صعب لحاقهم بالمباراة الجاية أمام الأرجنتين، وهنسافر إلى أتالانتا، ونعمل استشفاء للاعبين".

وعن محمد صلاح، قال إبراهيم حسن: "صلاح بييجي نسخة تانية خالص مع معسكر منتخب مصر، صلاح بيلاقي نفسه مع حسام حسن، صلاح ما شاء الله مع حسام حسن بيأدي في أكتر من مركز، إحنا كنا بنشوفه مع مدربين سابقين إزاي؟، الكلام ده محصلش مع حسام».

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