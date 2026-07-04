اتحاد الكرة: حسام حسن مدرب منتخب مصر في كأس العالم 2030 وكابتن الفريق محمد صلاح

هنأ مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الشعب المصري بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بالمونديال بعد تخطي عقبة أستراليا.

وقال مصطفى أبو زهرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" فرحتنا مضاعفة لأننا حققنا الفوز والتأهل لدور الـ16 من المونديال في ذكرى يوم 3 يوليو ".

وتابع مصطفى أبو زهرة :" منتخب مصر كله صنع في مصر سواء جهاز فني او غداري ".



وأكمل مصطفى أبو زهرة :" مصر دولة لها حتة داخل قلب كل عربي ورأينا حجم التأييد والفرحة والدعم من الاشقاء العرب لمنتخب مصر بعد التأهل لدور الـ16 بالمونديال ".



وتابع مصطفى أبو زهرة :" محمد صلاح هيكمل مع منتخب مصر بعد المونديال وهو رمز كبير"، مضيفا:" منتخبنا في كأس العالم 2030 هيكون الكابتن محمد صلاح ومدربه حسام حسن ".



