مدحت شلبي يهنئ منتخب مصر بعد التأهل التاريخي: جددوا لحسام حسن.. ومن شكك فيه "يدخل الجحر"

وجه الإعلامي مدحت شلبي التهنئة للجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر، بعد التأهل التاريخي إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، عقب الفوز على منتخب أستراليا بركلات الترجيح، في إنجاز غير مسبوق للكرة المصرية.

ونجح منتخب مصر في حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على أستراليا بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليواصل "الفراعنة" كتابة التاريخ في مونديال 2026.

وقال مدحت شلبي، في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "يا مساء الأنوار.. مليون مبروك ليكي يا مصر، ومليون مبروك لحسام حسن."

وأضاف: "أنا قلت من فترة إن اتحاد الكرة لازم يجدد عقد حسام حسن لمدة أربع سنوات، وبعد اللي حصل النهارده بكرر كلامي."

ووجه شلبي رسالة إلى منتقدي المدير الفني، قائلًا: "بقول لكل الناس اللي شككت في حسام حسن إنها تدخل الجحر، ومتتكلمش تاني. واللي قال إن الفوز على بلجيكا كان صدفة أو إن المنتخب وصل بالحظ، النهارده الرد كان في الملعب."

وأشاد الإعلامي بأداء المنتخب خلال البطولة، مؤكدًا: "إحنا 10 على 10، ولعبنا ماتش تكتيكي 100%، وكل اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية."

كما خص هيثم حسن بالإشادة، قائلًا: "هيثم حسن لاعب من طراز فريد، وعمل إضافة كبيرة جدًا لمنتخب مصر."

واختتم شلبي تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب حقق عدة إنجازات تاريخية في النسخة الحالية من كأس العالم، قائلًا: "ماتش عظيم وماتش رائع، وأول مرة في تاريخنا نتأهل إلى دور الـ16، وأول مرة نتأهل من دور المجموعات بدون أي هزيمة."