‏7 أخطاء شائعة تهدد سيارتك في الصيف.. تجنبها قبل فوات الأوان

قبل السفر أو حتى أثناء الاستخدام اليومي في فصل الصيف، يقع كثير من قائدي السيارات في أخطاء بسيطة قد تبدو غير مؤثرة، لكنها قد تؤدي إلى أعطال مكلفة أو تقلل من العمر الافتراضي للسيارة، فمع ارتفاع درجات الحرارة، تحتاج السيارة إلى عناية خاصة، سواء فيما يتعلق بالمحرك أو الإطارات أو نظام التكييف.

وتفرض درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف ضغوطا كبيرة على مختلف مكونات السيارة، وهو ما يجعل الالتزام بالصيانة الدورية واتباع أساليب القيادة الصحيحة أمر ضروري لتجنب الأعطال المفاجئة، وفي المقابل يرتكب بعض السائقين أخطاء شائعة قد تتسبب في تلف أجزاء مهمة بالسيارة وتزيد من تكاليف الإصلاح.

1- إهمال تنظيف أو استبدال فلتر الهواء والتكييف

يؤدي تراكم الأتربة داخل الفلاتر إلى ضعف تدفق الهواء، ما يجبر مكيف السيارة على العمل بكفاءة أقل ولفترات أطول، وهو ما يزيد الضغط على كمبروسر التكييف ويرفع معدل استهلاك الوقود، لذلك ينصح بفحص الفلاتر واستبدالها وفق جدول الصيانة الموصى به.

2- تشغيل المكيف بأقصى قوة فور تشغيل السيارة

يعد تشغيل المكيف مباشرة على أعلى درجة بعد ركن السيارة تحت أشعة الشمس من أكثر الأخطاء شيوعا، إذ يسبب حمل مفاجئ على منظومة التكييف والمحرك، والأفضل فتح النوافذ لدقيقة أو دقيقتين لطرد الهواء الساخن، ثم تشغيل المكيف تدريجيا.

3- تجاهل ارتفاع حرارة المحرك

الاستمرار في القيادة رغم ارتفاع مؤشر حرارة المحرك قد يؤدي إلى أضرار جسيمة، مثل تلف جوان وش السلندر أو تضرر أجزاء داخلية بالمحرك، وعند ملاحظة ارتفاع الحرارة، يجب التوقف في مكان آمن وإطفاء المحرك، مع عدم فتح غطاء الردياتير إلا بعد أن يبرد تماما.

4- عدم ضبط ضغط الإطارات

تؤثر درجات الحرارة المرتفعة بشكل مباشر على ضغط الهواء داخل الإطارات، لذلك فإن زيادة الضغط أو انخفاضه عن المعدلات الموصى بها قد يرفع احتمالات تلف الإطار أو انفجاره، خاصة أثناء السفر لمسافات طويلة، لذا يفضل فحص الضغط بشكل دوري.

5- ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارة

قد تتحول المقصورة المغلقة في الصيف إلى بيئة شديدة السخونة، وهو ما يجعل ترك الولاعات، والعطور، وزجاجات الكحول، وبنوك الطاقة، وبعض العبوات المضغوطة أمر بالغ الخطورة، إذ قد يؤدي إلى انفجارها أو اشتعالها.

6- استخدام الماء العادي في دورة التبريد

يعتمد بعض السائقين على الماء العادي بدلا من سائل التبريد المخصص، وهو خطأ قد يتسبب في تكون الصدأ والترسبات داخل دورة التبريد، كما أن الماء يغلي عند درجات حرارة أقل مقارنة بسائل التبريد، ما يزيد من احتمالات ارتفاع حرارة المحرك.

7- ركن السيارة تحت الشمس لفترات طويلة

يساهم التعرض المستمر لأشعة الشمس المباشرة في رفع حرارة المقصورة، كما يؤثر سلبا على التابلوه والمقصورة الداخلية والطلاء الخارجي، وقد يقلل من كفاءة البطارية، وينصح بالركن في أماكن مظللة أو استخدام عازل للشمس على الزجاج الأمامي للحد من تأثير الحرارة.