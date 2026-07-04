تكهنات غريبة عن مبابي.. وهذه أبرز الخرافات عن حبوب الوجه

أثار نجم كرة القدم الفرنسية كيليان مبابي حالة كبيرة من الجدل خلال الأيام الماضية بسبب ظهور الحبوب في وجهه.

حبوب غريبة في وجه مبابي

وتداول نشطاء السوشيال ميديا من مختلف انحاء العالم سوره نجم الكره العالمي كيليان مبابي في بطولة كأس العالم الحالية حيث ظهر بوجهه عدد كبير من الحبوب تحديدا في منطقة الذقن.

وانتشرت التكهنات عبر السوشيال ميديا عن سبب ظهور هذه الحبوب في وجهة نجم الكرة العالمي مبابي وقد وصلت لحد الخرافات في بعض الأحيان وربطها بالسحر.

خرافات الحبوب والبثور

وفي هذا الإطار نعرض إليكم أبرز الخرافات عن البثور حب الشباب وفقا لموقع مايو كلينك

وتؤثر هذه العوامل على البثور تاثيرُا طفيفًا

الشوكولاتة والأطعمة الدهنية

تناول الشوكولاتة أو الأطعمة الدهنية ليس له تأثير يذكر على حب الشباب.

النظافة

لا يؤدي اتساخ البشرة إلى ظهور حب الشباب وفي الواقع، يؤدي فرك البشرة بعنف أو تنظيفها بصابون قوي أو مواد كيميائية قاسية إلى تهيج الجلد، ويمكن أن يجعل حب الشباب أسوأ.

مستحضرات التجميل لا تؤدي مستحضرات التجميل بالضرورة إلى تفاقم حب الشباب، خاصةً إذا كنت تستخدمين مستحضرات خالية من الزيوت لا تسد المسام وتحرصين على إزالتها بانتظام. ولا تؤثر مستحضرات التجميل غير الدهنية على فعالية أدوية علاج حب الشباب.