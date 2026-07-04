في عيد ميلاده .. أغنية للعندليب صنعت أول خطوة في نجومية هاني سلامة

يحتفل اليوم الفنان هاني سلامة بعيد ميلاده، بعدما نجح على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود في أن يرسخ اسمه كواحد من أبرز نجوم جيله، بفضل مسيرة فنية جمعت بين النجاح السينمائي والتألق في الدراما التلفزيونية، ليحافظ على مكانته كأحد أهم نجوم الشاشة.

هاني سلامة من مواليد 4 يوليو 1977، ولم يكن دخول عالم الفن ضمن خططه، إذ جاءت البداية بالصدفة خلال سنوات دراسته الجامعية، عندما رشحه أحد أصدقائه لإجراء كاستينج لفيلم للمخرج الراحل رضوان الكاشف، فقرر خوض التجربة باعتبارها مجرد تجربة خلال الإجازة الصيفية، دون أن يتوقع أن تكون بداية طريقه نحو التمثيل.



ومرت فترة طويلة بعد الكاستينج، قبل أن يتلقى اتصالا من مكتب المخرج العالمي يوسف شاهين، يطلب حضوره لإجراء اختبار أداء لفيلم «المصير»، الذي عرض عام 1997، ليصبح أول ظهور سينمائي له، وبداية انطلاقته الحقيقية في عالم الفن.

وكانت المفارقة أن يوسف شاهين لم يختبر هاني سلامة في أداء مشهد تمثيلي، بل طلب منه أن يغني مقطعا من إحدى أغنيات العندليب عبدالحليم حافظ، وبعد انتهائه من الغناء، استدعى المخرج خالد يوسف وطلب منه إعادة الأغنية مرة أخرى، ثم طلب منه تكرارها للمرة الثالثة أمام الفنانة إنجي أباظة، إحدى بطلات الفيلم، وفي كل مرة، كان هاني يقدم الأغنية بإحساس وأداء مختلفين، وهو ما لفت انتباه يوسف شاهين، الذي رأى فيه موهبة تمثيلية فطرية، ليقرر منحه الفرصة والمشاركة في فيلم «المصير».

وكشف هاني سلامة في أكثر من لقاء تلفزيوني عن واحدة من أهم الشهادات التي حصل عليها في بداية مشواره، عندما قال يوسف شاهين أمام فريق العمل: "الولد ده محدش يدربه على التمثيل... لو اتدرب هيبوظ"، في إشارة إلى اقتناعه بأن عفويته وطبيعته في الأداء هما سر تميزه.

وبعد نجاحه في السينما، واصل هاني سلامة تقديم العديد من الأفلام التي حققت نجاحا جماهيريا، من أبرزها «الآخر»، «السلم والثعبان»، «إزاي البنات تحبك»، «أنت عمري»، «ويجا»، «خيانة مشروعة»، «الريس عمر حرب» و«واحد صحيح»، والتي تنوعت بين الرومانسية والدراما والإثارة.

وعلى شاشة الدراما، قدم هاني سلامة أولى بطولاته المطلقة من خلال مسلسل «الداعية»، الذي عرض عام 2013، وحقق نجاحا لافتا، خاصة أنه تناول قضية شائكة في فترة سياسية مهمة شهدتها مصر، قبل أن يواصل حضوره بأعمال ناجحة، منها «طاقة نور»، «فوق السحاب»، «قمر هادي»، «بين السما والأرض» و«ملف سري».



وخلال مشواره الفني، تعاون هاني سلامة مع نخبة من كبار المخرجين والنجوم، واستطاع أن يحافظ على مكانته بعيدا عن كثرة الظهور الإعلامي، معتمدا على اختياراته الفنية التي صنعت له قاعدة جماهيرية واسعة في مصر والوطن العربي.