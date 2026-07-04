برلماني: الأوكتاجون يجسد رؤية الدولة لبناء منظومة لقيادة مصر بتكنولوجيا متطورة

أكد سعيد العماري، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون" بالعاصمة الجديدة، يمثل خطوة نوعية في مسيرة بناء الدولة الحديثة، ويعكس نجاح مصر في تأسيس منظومة قيادة وسيطرة متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية، بما يعزز قدرتها على حماية الأمن القومي والتعامل مع مختلف المتغيرات الإقليمية والدولية.

افتتاح الأوكتاجون

وقال العماري، في بيان له اليوم، إن "الأوكتاجون" ليس مجرد منشأة عسكرية متطورة، بل يعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تجسد رؤية الدولة في بناء مؤسسات عصرية قادرة على إدارة الأزمات وصناعة القرار بكفاءة وسرعة، من خلال منظومة متقدمة تعتمد على التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتنسيق اللحظي بين مختلف أجهزة الدولة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن ما تشهده القوات المسلحة المصرية من تطوير مستمر في منظوماتها القتالية والقيادية يعكس إيمان القيادة السياسية بأن امتلاك القوة الشاملة أصبح ضرورة تفرضها طبيعة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن بناء القدرات العسكرية يسير بالتوازي مع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يرسخ دعائم الدولة ويحمي مكتسباتها.

وأشار إلى أن افتتاح "الأوكتاجون" يحمل رسالة واضحة بأن مصر تمتلك رؤية استباقية في إدارة الأمن القومي، تقوم على التخطيط العلمي والاستعداد الدائم، وليس التعامل مع الأزمات بعد وقوعها، وهو ما يعزز مكانة الدولة المصرية باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار والأمن في المنطقة.

توفير بيئة آمنة ومستقرة

وأكد العماري أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، وأن توفير بيئة آمنة ومستقرة؛ يمثل العامل الأهم في جذب الاستثمارات، وتشجيع التنمية، ودعم الاقتصاد الوطني، وهو ما تنجح الدولة في تحقيقه من خلال رؤية متكاملة تجمع بين تحديث مؤسساتها وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.

وثمّن النائب سعيد العماري الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الافتتاح، خاصة ما يتعلق بأهمية مواصلة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز المشاركة السياسية، وتنشيط الحياة الحزبية، والإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها انتخابات المجالس المحلية، باعتبارها خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية ودعم مسيرة الإصلاح والتنمية.

واختتم النائب سعيد العماري بيانه، بالتأكيد أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية "الأوكتاجون" يمثل محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية، حديثة، تمتلك أحدث أدوات الإدارة والردع، وقادرة على حماية أمنها القومي وصون مقدراتها ومواجهة تحديات المستقبل بكفاءة واقتدار.