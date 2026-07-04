قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم.. طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون الامتحان في مادة البلاغة
سهام صالح: لا أستبعد فوز مصر على الأرجنتين والتأهل بعيدًا في المونديال
بعثة منتخب مصر تصل أتلانتا بعد رحلة طيران لمدة ساعتين استعدادًا لمواجهة الأرجنتين | صور
مسئول فلسطيني: إسرائيل تسابق الزمن لعزل القدس والاستيلاء على الضفة
مفتي الجمهورية: افتتاح الأوكتاجون خطوةً تعكس حرص الدولة على تطوير مؤسساتها وفق أحدث النظم
الأوراق المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة 2026 .. وخطوات التسجيل
هونشي E-HS9 الفاخرة.. هل تراها رولز وريس كولينان الصينية؟
ياسمين عز: لو صعدنا قبل النهائي اللاعيبة ياخدوا هدية «حتة من البحر» إيجار قديم مدى الحياة
إبراهيم حسن قبل مواجهة الأرجنتين: نلعب من أجل مصر ولا نخشى ميسي.. ولدينا محمد صلاح
أحمد حمودة: حسام حسن رد على المُشككين.. ومحمد هاني لاعب كبير
ستيفن موريرا نجم منتخب الرأس الأخضر يروي رحلة اعتناقه الإسلام
المغرب تحطّم الرقم العربي وتقترب من إنجاز أفريقي تاريخي في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الأوكتاجون يجسد رؤية الدولة لبناء منظومة لقيادة مصر بتكنولوجيا متطورة

سعيد العماري
سعيد العماري

أكد سعيد العماري، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون" بالعاصمة الجديدة، يمثل خطوة نوعية في مسيرة بناء الدولة الحديثة، ويعكس نجاح مصر في تأسيس منظومة قيادة وسيطرة متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية، بما يعزز قدرتها على حماية الأمن القومي والتعامل مع مختلف المتغيرات الإقليمية والدولية.

افتتاح الأوكتاجون 

وقال العماري، في بيان له اليوم، إن "الأوكتاجون" ليس مجرد منشأة عسكرية متطورة، بل يعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تجسد رؤية الدولة في بناء مؤسسات عصرية قادرة على إدارة الأزمات وصناعة القرار بكفاءة وسرعة، من خلال منظومة متقدمة تعتمد على التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتنسيق اللحظي بين مختلف أجهزة الدولة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن ما تشهده القوات المسلحة المصرية من تطوير مستمر في منظوماتها القتالية والقيادية يعكس إيمان القيادة السياسية بأن امتلاك القوة الشاملة أصبح ضرورة تفرضها طبيعة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن بناء القدرات العسكرية يسير بالتوازي مع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يرسخ دعائم الدولة ويحمي مكتسباتها.

وأشار إلى أن افتتاح "الأوكتاجون" يحمل رسالة واضحة بأن مصر تمتلك رؤية استباقية في إدارة الأمن القومي، تقوم على التخطيط العلمي والاستعداد الدائم، وليس التعامل مع الأزمات بعد وقوعها، وهو ما يعزز مكانة الدولة المصرية باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار والأمن في المنطقة.

توفير بيئة آمنة ومستقرة

وأكد العماري أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، وأن توفير بيئة آمنة ومستقرة؛ يمثل العامل الأهم في جذب الاستثمارات، وتشجيع التنمية، ودعم الاقتصاد الوطني، وهو ما تنجح الدولة في تحقيقه من خلال رؤية متكاملة تجمع بين تحديث مؤسساتها وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.

وثمّن النائب سعيد العماري الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الافتتاح، خاصة ما يتعلق بأهمية مواصلة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز المشاركة السياسية، وتنشيط الحياة الحزبية، والإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها انتخابات المجالس المحلية، باعتبارها خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية ودعم مسيرة الإصلاح والتنمية.

واختتم النائب سعيد العماري بيانه، بالتأكيد أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية "الأوكتاجون" يمثل محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية، حديثة، تمتلك أحدث أدوات الإدارة والردع، وقادرة على حماية أمنها القومي وصون مقدراتها ومواجهة تحديات المستقبل بكفاءة واقتدار.

البرلمان النواب مجلس النواب الأوكتاجون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

سعر الذهب اليوم

2000 جنيه| سعر الجنيه الذهب يقفز بقوة.. وعيار 21 يخالف التوقعات

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس ..ترقبوها عبر هذا الرابط

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أوائل الدبلومات الفنية 2026 .. توضيح عاجل بشأنهم

القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية

القلعة المحصنة.. 22 معلومة عن القيادة الاستراتيجية أكبر كيان عسكري في العالم

صورة أرشيفية

ثالث حالة.. مصرع طفلة بلدغة ثعبان بمنيا القمح والأهالي يطالبون بالتدخل

ترشيحاتنا

التدخين

اتعملت على 9000 شخص.. دراسة جديدة تكشف طريقة سهلة للتخلص من التدخين

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري.. تحذير من شرب المياه المثلجة مباشرة بعد التعرض للشمس

مرض الزهايمر

دراسة: صعوبة التكيف مع التغيرات قد تكون من أولى علامات الزهايمر

بالصور

تكهنات غريبة عن مبابي.. وهذه أبرز الخرافات عن حبوب الوجه

مبابي
مبابي
مبابي

‏7 أخطاء شائعة تهدد سيارتك في الصيف.. تجنبها قبل فوات الأوان

أخطاء شائعة تهدد سيارتك
أخطاء شائعة تهدد سيارتك
أخطاء شائعة تهدد سيارتك

من الساحل إلى مهرجان جرش وبيروت.. خريطة حفلات نجوم الغناء في يوليو 2026 |تقرير

حفلات النجوم فى يوليو 2026
حفلات النجوم فى يوليو 2026
حفلات النجوم فى يوليو 2026

لعشاق التعديلات.. سعر ومواصفات سوبارو امبريزا المستعملة في مصر

سوبارو امبريزا
سوبارو امبريزا
سوبارو امبريزا

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة لـ طريقة تصحيح بيانات حجز شقق الإسكان

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الحكومة تبدأ تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة | تفاصيل حالات الحذف من بطاقة التموين

مبنى القيادة الاستراتيجية - الأوكتاجون

تغطية خاصة لـ صدى البلد.. نقلة نوعية في منظومة القيادة الاستراتيجية.. معلومات عن الأوكتاجون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد