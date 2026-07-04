النائب محمد أبو العينين يهنئ الرئيس السيسي بافتتاح الأوكتاجون: لحظة تاريخية تؤسس لعصر جديد من القوة

أكد النائب محمد أبو العينين أن افتتاح المقر الجديد للقيادة الاستراتيجية للدولة المصرية «الأوكتاجون» بالعاصمة الجديدة، يمثل لحظة تاريخية، تعكس تطور الدولة المصرية، وترسخ لمستقبل قائم على القوة والإدارة الرشيدة.

افتتاح المقر الجديد للقيادة الاستراتيجية للدولة المصرية «الأوكتاجون»

وقدم أبو العينين، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية، بمناسبة افتتاح المقر، مشيدًا بما وصفه بالإنجاز الذي يؤسس لعصر جديد من القوة، ويجسد أمجاد العسكرية المصرية.

وأشار إلى أن رمزية «الأوكتاجون» لا تقتصر على التصميم أو حجم المشروع؛ وإنما تمتد إلى ما يمثله من قوة في الإدارة واتخاذ القرار، إلى جانب ما يعكسه من ثقل للقيادة السياسية والعسكرية.

واختتم أبو العينين رسالته، بتوجيه التهنئة إلى الشعب المصري، معربًا عن فخره بالإنجازات المتتالية، وداعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها.