بحضور الرئيس السيسي.. أنغام تشدو بـ "يا حبيبتي يا مصر" في حفل افتتاح القيادة الاستراتيجية

شهد حفل افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقرة فنية مميزة أحيتها الفنانة أنغام، وقدمت الأغنية الوطنية الشهيرة "يا حبيبتي يا مصر"، وسط تفاعل الحضور.

وجاءت الأغنية ضمن الفقرات الفنية التي صاحبت مراسم افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية، والتي عكست أجواء الاحتفاء بهذا الصرح الوطني، فيما حملت كلمات الأغنية رسائل الانتماء والفخر بالوطن.

وشهد الرئيس السيسي، اليوم، افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، الذي يُعد أحد أكبر الصروح العسكرية والإدارية، ويضم منظومة متكاملة للقيادة والسيطرة وإدارة العمليات، إلى جانب الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من المراكز الاستراتيجية المتخصصة.