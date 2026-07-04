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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فاروق جعفر: مصطفى شوبير لاعب كورة قبل ما يكون حارس.. ومحمد هاني من أفضل اللاعبين

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
حسن العمدة

أشاد فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالمستوى الذي قدمه لاعبو منتخب مصر خلال الفوز على أستراليا والتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن شخصية الفريق ظهرت بوضوح خلال المباراة.

وقال فاروق جعفر، خلال استضافته ببرنامج "يا مساء الأنوار من المونديال" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن مصطفى شوبير يمتلك إمكانيات كبيرة تميزه عن كثير من حراس المرمى.

وأضاف: "مصطفى شوبير عنده حس كروي كبير، وهو لاعب كورة قبل ما يكون حارس مرمى، بيعرف يلعب برجله وبيجيد لعب الكرات العرضية، وده بيخوف أي مهاجم بينفرد أو يضغط عليه".

وتابع: "في ضربة الترجيح الاولى، لاعب أستراليا كان مترددًا في التسديد، وشفنا ده من خلال طريقة دخوله على الكرة، وده يرجع لثقة مصطفى شوبير وقدرته على إرباك المهاجمين".

وأشار جعفر إلى أن منتخب مصر كان مستعدًا جيدًا لركلات الترجيح، قائلًا: "واضح إن الفريق كان متدرب كويس على ضربات الجزاء، وشفنا مدى تركيز اللاعبين في تنفيذها خلال المباراة".

واختتم تصريحاته بالإشادة بمحمد هاني، مؤكدًا: "محمد هاني طور من مستواه بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وأصبح من أفضل اللاعبين في مركزه خلال المباريات الماضية، ولم يعد يكتفي بدوره الدفاعي، لكنه يؤدي أيضًا دور لاعب الوسط، ويمتاز بأن تمريراته دقيقة ويجيد التصرف بالكرة تحت الضغط".

فاروق جعفر الزمالك منتخب مصر

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