سفير أستراليا في القاهرة: منتخب مصر استحق التأهل.. وسيكون منافسًا قويًا أمام الأرجنتين

أشاد الدكتور أكسل وابنهورست سفير أستراليا في القاهرة، بالمستوى الذي قدمه المنتخبان المصري والأسترالي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن منتخب مصر استحق التأهل إلى دور الـ 16 بعد الفوز بركلات الترجيح.

وقال الدكتور أكسل وابنهورست، في تصريحات لبرنامج "يا مساء الأنوار من المونديال" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة “MBC مصر 2”، إن المباراة كانت مبهرة من جانب الفريقين، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى ركلات الترجيح يعكس قوة وتكافؤ المواجهة.

وأضاف: "منتخب مصر قدم مباراة مميزة، وأرى أن هيثم حسن كان من أبرز اللاعبين، لما يمتلكه من قدرة كبيرة على التصرف بالكرة، إلى جانب الأداء الرائع الذي قدمه كل من إمام عاشور ومحمد صلاح، وأعتقد أن فوز مصر كان مستحقًا".

وتابع: "كانت مباراة رائعة، لكن كرة القدم لا بد أن تمنح الفوز لفريق واحد في النهاية، وأتمنى كل التوفيق لمنتخب أستراليا في الفترة القادمة".

وعن مواجهة منتخب مصر المرتقبة أمام الأرجنتين، قال: "أعتقد أن مصر ستقدم أداءً قويًا أمام الأرجنتين، ورغم أنني أحب ليونيل ميسي؛ فإن المنتخب المصري سيكون منافسًا قويًا".

واختتم تصريحاته برسالة دعم للمنتخب الوطني، قائلًا: "تحيا مصر".