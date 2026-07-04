حذرت من العرضيات.. ياسمين عز: لاعبو منتخب مصر نفذوا خطتي بالملي

أعربت الإعلامية ياسمين عز عن سعادتها الكبيرة بتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، بعد فوزه على منتخب أستراليا، مؤكدة أن الإنجاز يعكس الروح القتالية والإصرار الذي ظهر به لاعبو الفراعنة طوال المباراة.

مصر بين أفضل 16 منتخب

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة MBC مصر، إن المنتخب المصري نجح في كتابة صفحة جديدة في تاريخه الكروي، مضيفة: «اكتب يا تاريخ... مصر بين أفضل 16 منتخبًا في العالم، ولا صوت يعلو فوق صوت منتخب مصر».

وأشادت بالأداء الفني للاعبي المنتخب، معتبرة أن الجهاز الفني نجح في إدارة المباراة بخطة تكتيكية مميزة، موضحة أن المنتخب الأسترالي اعتمد على التكتل الدفاعي والكرات الهوائية، إلا أن لاعبي مصر تعاملوا بذكاء مع مجريات اللقاء ونجحوا في استغلال الفرص وحسم المباراة لصالحهم.

شخصية قوية داخل الملعب

وأضافت أن المنتخب المصري أظهر شخصية قوية داخل الملعب، خاصة بعد استقبال هدف مبكر، مؤكدة أن اللاعبين حافظوا على تركيزهم ولم يفقدوا ثقتهم حتى نجحوا في العودة وتحقيق الفوز.

التحول في المبارا

كما خصّت ياسمين عز اللاعب إمام عاشور بالإشادة، مؤكدة أن هدفه كان نقطة التحول في المباراة، إلى جانب الأداء القتالي الذي قدمه جميع اللاعبين، والروح الجماعية التي ظهرت بوضوح حتى صافرة النهاية.

مواصلة المشوار بنفس الروح

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن لاعبي المنتخب أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية، وقدموا أداءً يبعث على الفخر، مشيرة إلى أن الجماهير المصرية تنتظر منهم مواصلة المشوار بنفس الروح والعزيمة خلال الأدوار المقبلة من البطولة.