ياسمين عز : عندنا أزمة تغذية في المنتخب.. ولاعبونا أحسن من هالاند

أثارت الإعلامية ياسمين عز تفاعلًا واسعًا بعد تعليقاتها الساخرة بشأن إصابة اللاعب أحمد فتوح، وتطرقها إلى النظام الغذائي للاعبي كرة القدم، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة «MBC مصر».

الحالة الغذائية لبعض اللاعبين

وقالت ياسمين عز، إنها تشعر بالقلق على الحالة الغذائية لبعض اللاعبين، معتبرة أن هناك حاجة إلى مزيد من الاهتمام بالتغذية داخل الكرة المصرية، مؤكدة أن اللاعبين المصريين يمتلكون إمكانيات كبيرة ويستحقون أفضل مستويات الرعاية.

وأضافت أن لاعبي المنتخب المصري لا يقلون موهبة أو قدرات عن أبرز نجوم الكرة العالمية، مشيرة، على سبيل المزاح، إلى النجم النرويجي هالاند وما يُتداول حول نظامه الغذائي الصارم، مؤكدة أن الاهتمام بالتغذية يمثل أحد العوامل الأساسية في الحفاظ على اللياقة البدنية والجاهزية.

تفاعل الجماهير مع بعض الأسماء

كما علقت على إصابة أحمد فتوح، معتبرة أن بعض الأطراف قد تستفيد من تعويضات الإصابة، قبل أن تختتم حديثها بمزحة أخرى حول تفاعل الجماهير مع بعض الأسماء في الكرة المصرية.