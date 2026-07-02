بعد إغماءات طلاب الثانوية العامة | ياسمين عز : الكيمياء غدارة زي الرجالة

أثارت الإعلامية ياسمين عز حالة من الجدل بعد تعليقاتها الساخرة على امتحانات الثانوية العامة، خاصة امتحاني الكيمياء والجغرافيا، مشيرة إلى حالة التباين في ردود أفعال الطلاب عقب انتهاء اللجان.

حالة من الانهيار والبكاء

وقالت، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة «MBC مصر»، إن طلاب الكيمياء خرجوا من اللجان في حالة من الانهيار والبكاء، بينما بدا طلاب الجغرافيا أكثر ارتياحًا وسعادة، مضيفة: «طول عمرنا عارفين إن الكيمياء غدارة ومالهاش أمان زي الرجالة، والجغرافيا سهلة».

وتطرقت ياسمين عز إلى حالات الإغماء التي تعرض لها عدد من الطلاب داخل لجان الامتحانات، داعية الطلاب إلى التحلي بالهدوء وعدم الاستسلام للضغوط النفسية، مؤكدة أن التعثر في مادة أو دخول امتحان الدور الثاني لا يعني نهاية المطاف.

المبالغة في القلق والانتظار

كما وجهت رسالة إلى أولياء الأمور الذين يحرصون على التواجد أمام اللجان، معتبرة أن المبالغة في القلق والانتظار أمام المدارس لن تغير من نتائج الامتحانات، وأن الأهم هو تقديم الدعم النفسي للأبناء وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.

المساندة المعنوية والاهتمام

واختتمت تصريحاتها داعية أولياء الأمور إلى الاكتفاء بتقديم المساندة المعنوية والاهتمام باحتياجات أبنائهم بعد انتهاء الامتحانات، بدلاً من تحويل محيط اللجان إلى حالة من التوتر والقلق الزائد.