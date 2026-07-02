ياسمين عز: «الكيميا زي الرجالة مالهاش أمان ولو بتقفي لجوزك زي ولادك ماكنش حد أطلق»

أثارت الإعلامية ياسمين عز موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سلسلة من التصريحات التي أدلت بها خلال تقديم برنامجها على قناة «MBC مصر»، وتناولت فيها العلاقات الزوجية وضغوط امتحانات الثانوية العامة بأسلوبها الساخر المعتاد.

اهتمام بعض الزوجات بأبنائهن

وقالت ياسمين عز إن اهتمام بعض الزوجات بأبنائهن يفوق اهتمامهن بأزواجهن، مضيفة: «لو بتقفي لجوزك على باب الشغل ولا باب السجن ماسكة عمود الحلل السخن بتاع الأكل ماكنش حد أطلق في مصر، بس إنتِ بتفضلي عيالك سلاحف النينجا على جوزك».

وفي سياق آخر، علقت على حالات الإغماء التي شهدتها بعض لجان امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة، قائلة: «طول عمرنا بنقول الكيميا غدارة.. عندك النهاردة 5 حالات اتعرضوا للإغماء في الامتحان، أمال لما تتجوزي وتولدي هتعملي إيه؟.. اجمدي يا شيماء، هتجيبي ملحق عادي مش هتموتي».

نصيحة ياسمين عز لطلاب الثانوية

كما واصلت الإعلامية تعليقاتها الساخرة بشأن امتحان الكيمياء، قائلة: «ملاحظة إن بتوع الكيميا منهارين وبتوع الجغرافيا مبسوطين وبيشكروا الوزير.. قلتلكم الكيميا غدارة ومالهاش أمان.. زي الرجالة كده».