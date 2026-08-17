وفاة والد هاني سعيد.. أحمد جلال ينعاه بكلمات مؤثرة

نعى الناقد الرياضي أحمد جلال، والد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، الذي وافته المنية بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، دخل على إثرها أحد المستشفيات قبل أن يفارق الحياة.

وحرص أحمد جلال على تقديم واجب العزاء لهاني سعيد وأسرته، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وكان مجلس إدارة نادي بيراميدز، والمهندس ممدوح عيد رئيس النادي، وجميع العاملين بالنادي، قد نعوا والد هاني سعيد، مقدمين خالص التعازي إلى المدير الرياضي وأسرة الراحل في مصابهم الأليم.