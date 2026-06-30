بيعي دهبك وادفعي الاشتراك.. نصائح ياسمين عز للتعامل مع زوجك خلال كأس العالم

قدمت الإعلامية ياسمين عز، نصائح هامة للزوجات للتعامل مع الزوج في مباريات بطولة كأس العالم 2026، والتي انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقالت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، إن :"عوزة تفرحي جوزك فرحة العمر وسبيي لجوزيك البيت وروحي عند اهلك قبل الماتش، لو عايزه جوزيك يتفرج على الماتش جنبك بيعي دهبك وادفعي له الاشتراك".

وتابعت الإعلامية ياسمين عز، أن :"لما الماتش يبقى الفجر تقومي قبلها بساعتين وحضري التسالي والتحالي، ولو قومتي من النوم ملقتيش جوزك هو مش بيخونك، ونزل يتفرج على الماتش وده عمل وطني وجوزك زي رآفت الهجان".