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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ياسمين عز لطلاب الثانوية العامة: «اختاروا كل الإجابات A.. والماضي كله جراح»

ياسمين عز
ياسمين عز
محمد البدوي

أثارت الإعلامية ياسمين عز تفاعلًا واسعًا بعد تقديمها مراجعة ساخرة لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان اللغة الإنجليزية، حيث قدمت مجموعة من النصائح الطريفة بأسلوبها الكوميدي المعتاد.

أسئلة الاختيار من متعدد

وقالت، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة «MBC مصر»، إن أول ما يجب على الطالب فعله هو التأكد من كتابة اسمه ورقم جلوسه بشكل صحيح وتنظيم ورقة الإجابة، قبل أن تمزح بشأن أسئلة الاختيار من متعدد، داعية الطلاب إلى استخدام أسلوب الاستبعاد لتضييق نطاق الإجابات.

وقدمت ياسمين عز عددًا من التعليقات الساخرة حول طريقة التعامل مع أسئلة اللغة الإنجليزية، مشيرة إلى أن الطلاب يمكنهم البحث عن الكلمات المتشابهة بين القطعة والأسئلة، كما أطلقت مزحات حول أزمنة الأفعال، قائلة إن «الماضي كله جراح».

أسئلة المستقبل والتعبير

كما تطرقت إلى أسئلة المستقبل والتعبير، ناصحة الطلاب بطريقة ساخرة بالتركيز على الأساسيات وتجنب التعقيد، قبل أن تختتم حديثها بالدعابة المعتادة، مطالبة الطلاب بحفظ الفيديو لليلة الامتحان أو الاحتفاظ به للعام المقبل «في الملحق».

ياسمين عز امتحانات الثانوية الثانوية العامة الإعلامية ياسمين عز

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