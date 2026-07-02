ياسمين عز قبل مباراة مصر وإيران : سيبي البيت لجوزك يتفرج براحته

أثارت الإعلامية ياسمين عز تفاعلًا واسعًا بعد توجيهها مجموعة من النصائح الساخرة للزوجات المصريات بالتزامن مع ترقب مباراة منتخب مصر أمام إيران في بطولة كأس العالم.

توفير أجواء هادئة

وقالت، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة «MBC مصر»، إن أفضل هدية يمكن أن تقدمها الزوجة لزوجها قبل المباراة هي توفير أجواء هادئة له لمتابعة اللقاء، مضيفة بأسلوبها المعتاد: «لمي عيالك وروحي عند أهلك وسيبي له البيت يتفرج براحته».

وأضافت أن الزوج سيظل يتذكر هذا التصرف لفترة طويلة، قبل أن تمزح قائلة إن الأمر قد يدفعه للدعاء لزوجته طوال العمر.

الاشتراك في القنوات الناقلة للمباراة

وواصلت ياسمين عز تعليقاتها الساخرة، داعية الزوجات اللاتي يفضلن مشاهدة المباراة برفقة أزواجهن إلى تحمل تكلفة الاشتراك في القنوات الناقلة للمباراة، وقالت مازحة إن بإمكان الزوجة بيع بعض مشغولاتها الذهبية لتوفير قيمة الاشتراك، حتى يستمتع الزوجان بمشاهدة اللقاء معًا.