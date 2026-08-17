الوزراء يرصد تأسيس 26 ألف شركة جديدة في مصر خلال النصف الأول من 2026

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على ارتفاع معدل تأسيس الشركات في مصر خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، بزيادة نحو 20%.

وأوضح المركز الإعلامي، في إنفوجراف نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن النصف الأول من عام 2026 شهد نموًا ملحوظًا في النشاط الاستثماري، حيث تم تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت رؤوس الأموال المُصدرة نحو 97.5 مليار جنيه.

ويعكس هذا النمو تزايد النشاط الاستثماري واتساع قاعدة الشركات الجديدة، بما يسهم في دعم التوسع في الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لتحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتطوير خدمات الاستثمار، بما يعزز جاذبية السوق المصرية، ويدعم زيادة الاستثمارات وتوسيع النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء الجمهور.