تكريم أوائل المدارس الفنية لمياه الشرب ومدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية

كرمت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسن رداد، وزير العمل، أوائل طلاب المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأوائل طلاب مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق.

كما حضر المهندس مصطفى الشيمي رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير مدارس التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السيدة/ عبير عصام رئيس مجلس أمناء مدارس عمار للتكنولوجيا التطبيقية.

شهدت الفاعلية عرضًا حول جهود المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية في إعداد طلاب مؤهلين بالمهارات المناسبة للعمل في كافة المجالات الخاصة بقطاع البناء والتشييد وغيرها من التخصصات لتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكدت وزيرة الإسكان في كلمتها، أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضعت بناء الإنسان وتنمية قدراته وتأهيله للمستقبل في قلب عملية التنمية، بالتوازي مع ما تنفذه الدولة من مشروعات واستثمارات كبرى في مختلف القطاعات، ولا سيما قطاعات البنية الأساسية والمرافق.



وأضافت أن تكريم الطلاب المتفوقين يأتي تقديرًا لتميزهم وتشجيعًا لهم على مواصلة النجاح والتفوق، موضحة أن تجربة المدارس الفنية التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أصبحت نموذجًا متميزًا في إعداد كوادر فنية متخصصة في مجالات حيوية، كما أنها تمثل استثمارًا استراتيجيًا في كوادر المستقبل، تعمل الوزارة على تعظيم الاستفادة من النجاحات التي حققتها، من خلال التوسع المدروس في هذه التجربة، والتطوير المستمر للمناهج والتخصصات، بما يتواكب مع الاحتياجات المستقبلية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتطورات المتلاحقة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والتحلية وإدارة وتشغيل منظومات المرافق.

كما نوهت بأهمية تجربة مدارس عمار للتكنولوجيا التطبيقية، التي اعتبرتها نموذجًا مهمًا للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، من خلال إعداد كوادر من الطلاب خلال سنوات الدراسة، وإتاحة التدريب العملي والتطبيقي في بيئات العمل الفعلية، بما يساعد على صقل مهاراتهم وتأهيلهم بصورة أفضل لسوق العمل، وصولًا إلى توفير فرص عمل حقيقية للخريجين.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي رسالة للطلاب المكرمين قائلة: "افخروا بما حققتم، ولكن لا تتوقفوا عنده، ويجب أن تضعوا دائمًا أمام أعينكم هدفًا واضحًا هو أن تكونوا عناصر فاعلة ومنتجة في مجتمعكم، وأن تسهموا بعلمكم ومهاراتكم في بناء مستقبل أفضل لوطننا".

من جانبه؛ أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني والتكنولوجي باعتباره أحد أهم روافد إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل ودعم الصناعة والاستثمار والمشروعات القومية، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تتكامل مع كافة الشركاء لتعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يتيح للشباب فرصًا أفضل للاندماج في مواقع الإنتاج والعمل بكفاءة واقتدار.

ووجه وزير العمل رسالة إلى الطلاب والخريجين المكرمين، مؤكدًا أن التفوق الذي وصلوا إليه يمثل بداية لمسؤولية أكبر، داعيًا إياهم إلى مواصلة التعلم والتطوير، خاصة في مجالات التكنولوجيا والرقمنة والمهن الحديثة، وتحويل ما اكتسبوه من علم ومهارة إلى قيمة مضافة في مواقع العمل والإنتاج.

وشدد على أن مستقبلهم يرتبط بقدرتهم على التطور والمنافسة، وأن المهارة الحقيقية تمثل أساسًا لفرصة عمل لائقة ومسار مهني ناجح، داعيًا إياهم إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في بناء مستقبل الصناعة والاقتصاد المصري.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي تمثل رافدًا رئيسيًا لإمداد الشركات التابعة بالكوادر الفنية المتخصصة، مشيرًا إلى أن تفوق خريجيها وحصولهم على المراكز الأولى بالتعليم الصناعي يعكس نجاح منظومة التعليم والتدريب.

ونقل الدكتور/ عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير مدارس التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحيات وتقدير السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موجهًا الشكر لوزيري الإسكان والعمل على ما يقدمانه من دعم لمنظومة التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أن الإقبال المتزايد على الالتحاق بهذه المدارس يعكس نجاح التجربة والثقة في مسارات التعليم الفني والتكنولوجي. ووجه رسالة للطلاب المتفوقين، مؤكدًا أن الدولة المصرية أتاحت لهم فرصة مهمة لمواصلة مسيرتهم التعليمية من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية.

كما شمل التكريم أوائل المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي من دفعتي 2025 و2026، حيث ضمت قائمة المكرمين من دفعة 2025: ياسين عبد الجيد محمد السبكي، وعمار أحمد مصطفى محسن، في تخصص شبكات؛ وعبد الرحمن محمد عطية محمد، ومؤمن عبد المنعم محمد عبد الدايم، في تخصص محطات؛ ومصطفى ضاحي سلام محمد، وأحمد عصام عبد الحميد مصطفى، في تخصص معامل؛ وأيمن محمد عبد الخالق علي، في تخصص تحلية؛ وعمر محمد فتحي جاد الكريم، في تخصص محطات وشبكات مياه الشرب.

وضمت قائمة المكرمين من دفعة 2026: بدر محمود حسن معوض، ونور سكر شكري بيومي، وأحمد عبد الشافي إبراهيم عبد المنعم، وحسن صبري أحمد محمود، ومحمد علي محمد عشيبة، في تخصص معامل؛ وعلي عبد المقصود محمود محمد، في تخصص تحلية؛ ورائد محمد إبراهيم مرسي الجمسي، في تخصص شبكات؛ وحمادة جمال حمادة، في تخصص محطات وشبكات مياه الشرب.

كما شمل التكريم أوائل مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية من دفعتي 2025 و2026، حيث ضمت قائمة المكرمين من دفعة 2025 كلًا من: رحيم أحمد سيد، وعبد الرحمن خالد أحمد، في تخصص أعمال نجارة العمارة؛ ويوسف أحمد سيف الدين، في تخصص أعمال التشطيبات المعمارية؛ ومحمد عبد التواب أمين، وأحمد محمد حمدي، وجنى ياسر عيد، ومحمد أيمن إسماعيل، ومنه الله خالد أحمد، وملك خالد عبد الغني في تخصص أعمال الشبكات المتخصصة؛ وفرح مصطفى السيد، في تخصص أغذية ومشروبات.

وضمت قائمة المكرمين من دفعة 2026: مصطفى جمال محمد، وإبراهيم محمد عبد الحافظ، في تخصص أعمال التشطيبات المعمارية؛ وأحمد جمال محمد، في تخصص أعمال الشبكات المتخصصة؛ وبسملة صفوت عبد المطلب، ونغم محمد إبراهيم، وندى جمال عبد الفتاح، ووعد مصطفى محمود في تخصص خدمات قطاع الغرف؛ وبسنت أحمد حسن، وسندس علي حامد، في تخصص أغذية ومشروبات.

وتضم المنظومة 8 مدارس بمحافظات الجمهورية، خرّجت أكثر من 4722 طالبًا على مدار 66 دفعة، وتتحمل الشركة القابضة تكلفة تعليم وتدريب الطالب بالكامل، والتي تصل إلى نحو 150 ألف جنيه، وتشمل الدراسة تخصصات المحطات والشبكات والمعامل والتحلية، مع الاستعداد لإطلاق تخصص جديد للسيارات المجهزة لخدمة مياه الشرب والصرف الصحي خلال العام الدراسي 2026/2027.

ويأتي تكريم الطلاب المتفوقين في إطار الحرص على دعم وتشجيع الطلاب المتميزين، وتعزيز الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي والتطبيقي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، ودعم مسيرة التنمية.