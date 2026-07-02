ياسمين عز عن أزمة المنتخبات في أمريكا: «هو مقدم على شغل في البيت الأبيض؟»

أثارت الإعلامية ياسمين عز تفاعلًا واسعًا بعد تعليقاتها الساخرة على الإجراءات التي تعرضت لها بعض المنتخبات المشاركة في كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، متسائلة عن أسباب التشدد في التعامل مع اللاعبين والبعثات الرياضية.

التفتيش والإجراءات التنظيمية

وقالت، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة «MBC مصر»، إن طول مدة التفتيش والإجراءات التنظيمية يثير الدهشة، مضيفة بأسلوبها المعتاد: «هو المنتخب رايح يلعب كرة ولا مقدم على وظيفة في البيت الأبيض؟».

كما علقت على الجدل الذي أثير بشأن ارتداء قائد منتخب مصر محمد صلاح قبعة خلال إحدى اللقطات، معتبرة أن الأمر لا يستدعي كل هذا الجدل، مشيرة إلى أن اللاعب ربما كان يحاول حماية نفسه من أشعة الشمس أو الحفاظ على تركيزه وأفكاره الخاصة.

تحويل المواقف البسيطة إلى قضايا

وأضافت أن تصرفات اللاعبين الشخصية لا ينبغي تضخيمها أو تحميلها أكثر مما تحتمل، داعية إلى عدم تحويل المواقف البسيطة إلى قضايا مثيرة للجدل.

وتطرقت ياسمين عز أيضًا إلى بعض الملاحظات المتعلقة بزي المنتخب، حيث أطلقت تعليقات ساخرة بشأن مقاسات الملابس وتجهيزها للاعبين، مؤكدة في إطار المزاح أن المهم في النهاية هو دعم المنتخب ومساندة اللاعبين خلال مشوارهم في البطولة.