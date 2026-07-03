ياسمين عز للزوجات قبل مباراة مصر وأستراليا: ادعمن أزواجكن بالدعاء.. وتعلموا من جورجينا

وجهت الإعلامية ياسمين عز رسالة خاصة إلى الزوجات، قبل المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره الأسترالي في بطولة كأس العالم، داعية إياهن إلى مساندة أزواجهن وتشجيع المنتخب الوطني بالدعاء، معتبرة أن الدعم المعنوي له دور مهم في رفع الروح المعنوية قبل المباريات الكبرى.

وخلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر، قالت ياسمين عز إنها تطلب من كل زوجة أن تدعو لزوجها ولمنتخب مصر بتحقيق الفوز في المباراة، مؤكدة أن الأجواء الإيجابية والدعوات الصادقة مطلوبة في مثل هذه المواجهات المصيرية.

وأضافت أن الزوجات يمكن أن يستلهمن هذا الموقف من جورجينا رودريجيز، التي حرصت على دعم شريكها كريستيانو رونالدو، مشيرة إلى أنه سجل هدفًا في إحدى المباريات أمام كرواتيا، معتبرة أن الدعم النفسي والتشجيع المستمر يصنعان فارقًا لدى اللاعبين.

واختتمت ياسمين عز حديثها بالتأكيد على أن مباراة مصر وأستراليا تمثل محطة مهمة في مشوار المنتخب ببطولة كأس العالم، معربة عن أمنياتها بأن ينجح الفراعنة في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية، مطالبة الجميع بالدعاء والمساندة حتى صافرة النهاية.