تنظيم الاتصالات: نجاح أول تجربة في أفريقيا لتشغيل خدمات الهاتف المحمول باستخدام الحيز الترددي 6 جيجاهرتز

تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات