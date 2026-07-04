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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس ..ترقبوها عبر هذا الرابط

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس
نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس
ياسمين بدوي

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس ، تظهر رسميا خلال ساعات على موقع وزارة التربية والتعليم 

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس ، سيتم فوراً بمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف خلال الساعات القادمة .

نتيجة الدبلومات الفنية بالإسم 2026

ويتساءل جميع طلاب الدبلومات الفنية 2026 عن امكانية إعلان نتيجة الدبلومات الفنية بالإسم 2026 ، بينما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتاحة نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2026 وليس بالإسم .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية ترقب ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس من خلال الضغط على https://nategafany.emis.gov.eg/ ، حيث يكون على الطالب إدخال رقم الجلوس ثم الضغط على عرض النتيجة فقط عبر هذا الرابط .

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس أو نتيجة الدبلوم الصنايع

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس أو نتيجة الدبلوم الصنايع  برقم الجلوس سيتم إعلانها إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم قريبا ، بعد أن يتم اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم ، سوف يظهر على منصة الشهادات العامة ، ويمكن ترقب ظهوره الآن من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login

نتيجة دبلوم تجارة 2026 أو نتيجة الدبلوم التجاري 2026

كما سيتاح أيضا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ، الإستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2026 ، بنفس الرابط على منصة الشهادات العامة

حيث سيتمكن الطالب من الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2026 برقم الجلوس من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login بعد اعتماد النتيجة

نتيجة الدبلوم الصناعي 2026

وسوف تظهر كذلك نتيجة الدبلوم الصناعي 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس ، ليتاح للطالب معرفة نتيجته بالدرجات في جميع المواد بضغطة واحدة من خلال رابط سهل وسريع على منصة الشهادات العامة https://moe-register.emis.gov.eg/login 

وعلم موقع صدى البلد ، أنه استعداداً لإعلان ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ، انتهت كنترولات الدبلومات الفنية من أعمال التصحيح وتقدير الدرجات ، تمهيداً لاعتمادها قريباً

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 نتيجة الدبلومات الفنية موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية بالإسم 2026 رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ظهور نتيجة الدبلومات الفنية نتيجة دبلوم الصنايع نتيجة دبلوم تجارة 2026

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