طهران: تفكيك 4 خلايا للاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية في جنوب شرق إيران

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، السبت، تفكيك أربع خلايا قالت إنها مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، وذلك خلال عمليات أمنية نُفذت في عدد من مناطق جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة «تسنيم» للأنباء عن الوزارة أن العمليات، التي جرت بالتنسيق مع الحرس الثوري وقوى الأمن الداخلي، شملت مدن زاهدان وتشابهار وإيرانشهر وخاش وتفتان، وأسفرت عن اعتقال خمسة من العناصر الرئيسيين في المجموعات العملياتية، فيما قُتل عنصران خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الأمنية.

وأضافت الوكالة أن الأجهزة الأمنية تمكنت أيضًا من كشف خلية عملياتية أخرى تضم خمسة أشخاص في مدينتي نيكشهر وقصرقند، مشيرة إلى أن أفرادها كانوا يخططون للمشاركة في هجمات تستهدف وحدات عسكرية ومراكز قضائية، قبل أن يتم اعتقالهم جميعًا.

ووفقًا للبيان، ضبطت القوات الأمنية خلال مداهمة أوكار الموقوفين رشاشًا من طراز «غرينوف»، وثلاث بنادق «كلاشينكوف»، و17 مسدسًا، إلى جانب عدد من القنابل اليدوية، وأربعة أجهزة اتصال لاسلكي، ومنظومة «ستارلينك»، فضلًا عن كميات كبيرة من الذخائر.

وأكدت وزارة الأمن الإيرانية أن أفراد هذه الخلايا تلقوا تدريبات عسكرية، بما في ذلك استخدام المتفجرات، خارج البلاد، وكانوا يعتزمون تنفيذ عمليات تخريبية واغتيالات وهجمات وصفتها بـ«الإرهابية» داخل إيران، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من إحباط مخططاتهم وتفكيك شبكاتهم.

