رئيس وزراء باكستان في تركيا: الحوار والدبلوماسية هو الحل الوحيد لحل الصراعات وتحقيق السلام بالمنطقة

أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، أن الحوار والدبلوماسية والاحترام المتبادل هو الحل الوحيد لحل الصراعات وتحقيق السلام والأمن في المنطقة.

وأضاف شهباز، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم /السبت/ مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن التعاون مشترك ووثيق بين باكستان وتركيا، مؤكدا مدى تقدم العلاقات والتعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تشهد فصلا جديدا مؤخرا.

من جانبه، أكد الرئيس التركي، أن العالم تنفس الصعداء مع التوصل إلى اتفاق "إسلام آباد" بين واشنطن وطهران، مؤكدا أننا نراقب بشكل دقيق محاولات تعطيل الاتفاق بينهما.