رئيس وزراء إستونيا يدعو لتسريع دعم أوكرانيا وفتح مسار انضمامها للاتحاد الأوروبي

شدد رئيس وزراء إستونيا كريستن ميخال على أن أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الدعم العسكري، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد حشد بالفعل موارد مالية جديدة، لكنه دعا إلى زيادة الجهود الثنائية من الدول الأعضاء.

وأوضح أن إستونيا التزمت بتقديم مساعدات عسكرية سنوية لا تقل عن 0.25% من ناتجها المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن هذه النسبة ارتفعت بالفعل إلى 0.35% خلال العام الماضي، مع إمكانية زيادتها مستقبلاً.

كما أكد ضرورة فتح جميع فصول مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي دون تأخير، معتبراً أن تحقيق سلام عادل ودائم يتطلب مساراً واضحاً لعضوية أوكرانيا في التكتل الأوروبي، الذي قال إنها «مستعدة له منذ فترة طويلة».

وأضاف أن تسريع هذا المسار لا يُعدّ امتيازاً لأوكرانيا، بل يخدم المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي ويسهم في تعزيز الاستقرار في القارة.

وجاءت تصريحات ميخال خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين إلى جانب المستشار الألماني فريدريش ميرز وقادة لاتفيا وليتوانيا.