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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس والشعب المصري بتأهل المنتخب الوطني لدور الـ16 بكأس العالم

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
أ ش أ

هنأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني والإداري، وجموع الشعب المصري، بمناسبة التأهل المستحق لمنتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في إنجاز تاريخي يعكس قوة وإرادة الكرة المصرية.

وأكد محافظ الجيزة أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للأداء المشرف والروح القتالية والعزيمة التي تحلى بها لاعبو المنتخب طوال مشوار البطولة، معربًا عن ثقته في قدرتهم على مواصلة النتائج الإيجابية وتشريف مصر في الأدوار المقبلة.

واختتم محافظ الجيزة تهنئته متمنيًا للمنتخب الوطني دوام التوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يليق باسم مصر ومكانتها، مؤكدًا أن هذا التأهل أدخل البهجة إلى قلوب ملايين المصريين.

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري

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