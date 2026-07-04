محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

رفض النجم المصري محمد صلاح الدخول في مقارنات تاريخية بشأن أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية، بعدما وُجه إليه سؤال مباشر من أحد الصحفيين الإسرائيليين خلال لقاء إعلامي.

وخلال المؤتمر، سأل صحفي إسرائيلي قائد منتخب مصر وليفربول: “من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟”، في محاولة للحصول على إجابة تحسم الجدل الدائم بين جماهير الكرة المصرية حول هوية اللاعب الأعظم في تاريخ البلاد.

لكن محمد صلاح اختار الرد بحذر شديد، وقال: “لأ معرفش.. دي حاجة أسيبها للناس تتكلم فيها.”

وجاء رد قائد منتخب مصر ليؤكد رغبته في الابتعاد عن المقارنات الفردية، إذ فضّل ترك الحكم للجماهير والنقاد والمتابعين، بدلاً من منح نفسه أو أي لاعب آخر هذا اللقب، في موقف يعكس تواضعه وحرصه على احترام جميع رموز الكرة المصرية عبر الأجيال.

ويُعد محمد صلاح أحد أبرز اللاعبين الذين أنجبتهم الكرة المصرية، بعدما حقق نجاحات استثنائية على المستويين المحلي والدولي، سواء مع منتخب مصر أو مع ناديه الإنجليزي، ليصبح اسمه حاضرًا دائمًا في أي نقاش يتعلق بتاريخ اللعبة في مصر.

وتثير مسألة أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية جدلًا واسعًا بين الجماهير، حيث تضم القائمة العديد من الأسماء التي صنعت تاريخًا كبيرًا، مثل محمود الخطيب، وحسن شحاتة، ومحمد أبو تريكة، إلى جانب محمد صلاح الذي يمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات والأرقام القياسية.

ورغم ذلك، فضّل صلاح عدم الانحياز لأي اسم، مؤكدًا أن مثل هذه التقييمات تظل حقًا للجماهير والمتابعين، الذين يملكون حرية اختيار اللاعب الذي يرونه الأكثر تأثيرًا في تاريخ الكرة المصرية.

ويواصل محمد صلاح الحفاظ على نهجه الهادئ في التعامل مع الأسئلة الجدلية، مفضلًا التركيز على مسيرته داخل الملعب، بينما يترك تقييم مكانته التاريخية للجماهير وللتاريخ