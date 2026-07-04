وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمنتجات قطاع الأسرة بمعرض نادي الزهور بمدينة نصر

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي مشاركتها بعدد من المنتجات المدنية التي تخدم قطاع الأسرة، في معرض نادي الزهور الرياضي بمقر النادي بمدينة نصر، خلال الفترة من 6 إلى 12 يوليو الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الوزارة بمختلف المعارض وتوفير المنتجات المدنية للمواطنين وعلى رأسها المنتجات التي تلبي احتياجات قطاع الأسرة، بما يعكس جهود الوزارة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.

تشارك بالمعرض عدد من شركات الإنتاج الحربي، وهي شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) بمنتجاتها من مراوح السقف، وتشارك شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بمقاسات مختلفة من الفويل، بينما تشارك شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) بأدوات المائدة، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بمنتجاتها من الشاشات والتابلت واللمبات الليد ومياه الرياديتير، أما شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) فتشارك بورنيش الأحذية، وتشارك شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بعدد من الأجهزة الكهربائية من إنتاجها، فالشركة متخصصة في تصنيع (السخانات، البوتاجازات، التكييفات، الثلاجات، الغسالات)، إلى جانب مشاركة الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية "كابتكس" بمنتجاتها من الأدوات والملابس الرياضية.

تعكس مشاركة شركات الإنتاج الحربي بهذا المعرض حرص الوزارة على التعاون والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة، والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك إلى جانب مهمتها الأساسية المتمثلة في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والآلات والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة.