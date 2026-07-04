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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القيادة الاستراتيجية للدولة.. درع تكنولوجي وعسكري يصنع مستقبل الدفاع المصري

القيادة الاستراتيجية المصرية
القيادة الاستراتيجية المصرية
تقرير محمد إبراهيم

تجسد القيادة الاستراتيجية المصرية رؤية الدولة المتكاملة في تشييد منظومة دفاعية حديثة؛ تُدار بأحدث التقنيات العسكرية العالمية، وتواكب الجيل الجديد من مفاهيم إدارة العمليات والأمن القومي.

القيادة الاستراتيجية الرؤية تعكس  رؤية مصر في تطوير مؤسساتها الدفاعية، وإنشاء بنية تحتية عسكرية قادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، وتضم القيادة الاستراتيجية للدولة منظومة متكاملة لإدارة العمليات، والاتصالات الاستراتيجية، وإدارة الأزمات والطوارئ، وفق أحدث المعايير العالمية، وتسهم في تعزيز سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة التنسيق بين مختلف التشكيلات، وتحقيق أعلى درجات الدقة في إدارة المواقف والسيناريوهات العملياتية.

الجدير بالذكر أن جميع البيانات الخاصة بمقر القيادة الاستراتيجية مؤمنة داخل مراكز محصنة تحت الأرض، فيما يضمن التصميم الهندسي للمقر قدرة عالية على مقاومة الانفجارات والتصدي لأي هجوم جوي محتمل، فضلا عن تزويده بمنظومات دفاعية متطورة قادرة على مواجهة أحدث الأسلحة.

كما تدعم الأقمار الصناعية المصرية القيادة الاستراتيجية للدولة بالمعلومات الاستخباراتية وبيانات الاستطلاع والاستشعار، بما يعزز من كفاءة منظومة القيادة والسيطرة، ويجعلها قلعة حصينة قادرة على الصمود في أصعب السيناريوهات ومواجهة مختلف التهديدات.

القيادة الاستراتيجية للدولة

أكبر كيان عسكري وقيادة دفاعية في الشرق الأوسط 
تمتد على مساحة 22 ألف فدان وتضم نحو 2800 مبنى 
تصنف ضمن أكبر المجمعات العسكرية والإدارية على مستوى العالم 
تضم 8 مبان رئيسية تعرف باسم "الأوكتاجون" 
تتمتع بقدرات متطورة للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية والعسكرية

تعزز منظومة القيادة والسيطرة للقوات المسلحة 
تنسق بين مختلف التشكيلات والإدارات العسكرية
تضم منظومة متكاملة لإدارة العمليات والاتصالات والأزمات والطوارئ 
تضم أحدث مراكز إدارة البيانات والشبكات الاستراتيجية والتحكم في المرافق 
تعتمد على منظومات متطورة للاتصالات وأنظمة دعم اتخاذ القرار

القيادة الاستراتيجية للدولة

تضم الأكاديمية العسكرية المصرية، الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بكلياتها المختلفة 
كما تضم 11 معهدا تعليميا متخصصا والكلية العسكرية لعلوم الإدارة


تضم مركز النظم ومراكز البيانات والمعلومات الاستراتيجية
تضم مركز العمليات الرئيسي ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة 
تضم مركز الإدارة والتشغيل بإدارة جميع المرافق الحيوية

تأمين جميع البيانات داخل مراكز محصنة تحت الأرض
تصميم هندسي يمنح المباني قدرة فائقة على مقاومة الانفجارات
جاهزية عالية للتصدي لأي هجوم جوي محتمل
حماية متكاملة بمنظومات دفاعية متطورة قادرة على مواجهة أحدث الأسلحة.

الاعتماد على الأقمار الصناعية المصرية في دعم القيادة بالمعلومات الاستخباراتية وبيانات الاستطلاع والاستشعار
قلعة استراتيجية حصينة قادرة على الصمود في أصعب السيناريوهات ومواجهة مختلف التهديدات.

القيادة الاستراتيجية للدولة منظومة متكاملة رؤية الدولة أحدث التقنيات إدارة العمليات والأمن القومي

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