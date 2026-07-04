بفستان لامع باللون الوردي.. فرح شعبان تتألق في أحدث ظهور لها

لفتت الإعلامية وملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان الأنظار بأحدث ظهور لها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، حيث شاركت متابعيها بمجموعة من الصور بإطلالة راقية اتسمت بالبساطة والرقي.

تفاصيل إطلالة فرح شعبان

وظهرت فرح شعبان مرتدية فستانًا سواريه طويلًا باللون الوردي الفاتح المائل إلى الـ"بلوش"، جاء بتصميم أوف شولدر كشف عن الكتفين، مع قصة مجسمة أبرزت رشاقتها، بينما زُين الفستان بالكامل بتطريزات ولمسات لامعة أضفت عليه طابعًا فاخرًا، وانسدل بتصميم طويل حتى الأرض مع ذيل ناعم منح الإطلالة لمسة ملكية أنيقة.

واعتمدت فرح على تسريحة شعر ويفي منسدل بخصلات مموجة أضافت لمسة من الحيوية والنعومة، كما اختارت الظهور بمكياج هادئ وطبيعي أبرز ملامحها، وأشارت في إحدى الصور إلى أنها بدون مكياج أو فلاتر، ما نال إعجاب عدد كبير من متابعيها.

فرح شعبان

اكسسوارات فرح شعبان

وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات الذهبية، تضمنت عقدًا عريضًا وأساور وخواتم بتصميم عصري، مع حذاء بنفس درجة لون الفستان، ليمنح الإطلالة تناغمًا وأناقة لافتة.

فرح شعبان

رد فعل المتابعين

وحظيت إطلالة فرح شعبان بإشادات واسعة من جمهورها، الذين أثنوا على اختيارها للفستان ذي التصميم الراقي والألوان الهادئة، مؤكدين أن إطلالتها جمعت بين البساطة والفخامة بأسلوب أنثوي جذاب.

فرح شعبان