منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة منة فضالي

تألقت منة فضالي في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت تي شيرت نصف كم باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معه بنطلون باللون البيج فهي من الألوان المواكبة لأحدث صيحات الموضة.

تزينت منة فضالي ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت منة فضالي بخصلات شعرها البني المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.