مي سليم تثير ضجة بإطلالة صيفية جريئة

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة صيفية.

تفاصيل إطلالة مي سليم

وتألقت مي سليم، مرتديه فستان قصير باللون الابيض، وجاء الفستان بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت مي سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع وضع قبعة باللون البيج لإكمال اللوك.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي سليم، في المكياج على اختيار الالوان الناعمة مع أحمر الشفاه باللون البني اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة مي سليم