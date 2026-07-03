سعر فستان نيكول في عيد ميلادها يثير الجدل

خطفت الفنانة نيكول سابا الأنظار بإطلالة أنيقة في احتفالها بعيد ميلادها الـ 52

واتسمت إطلالاتها بالبساطة والرقي، حيث اختارت فستانًا أبيض أبرز أناقتها ولمساتها الكلاسيكية.

فستان نيكول سابا جاء بقصة ناعمة تتكون من صدرية بسيطة بياقة على شكل حرف V مع سحاب خلفي، وانسدل بتنورة ضيقة مزينة بثنيات متناسقة عند منطقة الخصر، ما منح التصميم لمسة أنثوية جذابة، كما أرفق الفستان بقفازات متناسقة أكملت الإطلالة الراقية.

سعر فستان نيكول سابا بعيد ميلادها

ويبلغ سعر الفستان نحو 710 دولارات أمريكية، أي ما يعادل قرابة 35 ألف جنيه مصري.

وتولى تنسيق الإطلالة الاستايلست خليل الزين، الذي أضاف دبوسًا ذهبيًا على شكل وردة ليمنح الفستان لمسة فاخرة، بينما اختارت نيكول تسريحة شعر ناعمة وبسيطة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها الطبيعية.