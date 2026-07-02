صحي ولذيذ.. طريقة عمل الشيبسي المقرمش في الفرن

إذا كنت من عشاق الشيبسي المقرمش لكنك تبحث عن طريقة صحية بأقل كمية من الزيت، فإن الشيبسي في الفرن هو الخيار المثالي. فهو يجمع بين المذاق اللذيذ والقوام المقرمش مع سعرات حرارية أقل مقارنة بالشيبسي المقلي. وفيما يلي نقدم لكِ طريقة عمل الشيبسي في الفرن بخطوات بسيطة تضمن لكِ نتيجة ناجحة من أول مرة.

طريقة عمل الشيبسي في الفرن

المكونات

3 حبات بطاطس متوسطة

1-2 ملعقة كبيرة زيت

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

ربع ملعقة صغيرة ثوم بودرة أو بصل بودرة (اختياري)

رشة فلفل أسود

طريقة التحضير

اغسلي البطاطس جيدًا، ويمكن تقشيرها أو ترك القشر حسب الرغبة. قطعيها إلى شرائح رفيعة جدًا باستخدام سكين حاد أو مبشرة. انقعي الشرائح في ماء بارد لمدة 20 إلى 30 دقيقة للتخلص من النشا، ثم صفيها وجففيها جيدًا بمنشفة نظيفة. اخلطي شرائح البطاطس مع الزيت والملح والتوابل حتى تتغطى بالكامل. رصي الشرائح في صينية مبطنة بورق زبدة في طبقة واحدة دون تداخل. اخبزيها في فرن ساخن على درجة 180-200 مئوية لمدة 15 إلى 25 دقيقة، مع تقليبها في منتصف الوقت. راقبيها في الدقائق الأخيرة، وأخرجي الشرائح التي أصبحت ذهبية ومقرمشة أولًا حتى لا تحترق.

للحصول على شيبسي مقرمش

احرصي على تقطيع الشرائح بنفس السمك.

جففي البطاطس جيدًا بعد النقع.

لا تكثري من الزيت.

اتركي الشيبسي يبرد 5 دقائق بعد خروجه من الفرن، وسيصبح أكثر قرمشة.

يمكنكِ تقديمه مع الكاتشب، أو صوص الجبنة، أو صوص الزبادي بالثوم كوجبة خفيفة وصحية أكثر من الشيبسي المقلي.