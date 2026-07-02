طريقة سحرية للتخلص من الهالات السوداء بأسرع وقت.. خبراء يكشفون الحل

تعد الهالات السوداء تحت العين من أكثر المشكلات الجمالية شيوعًا، إذ تمنح الوجه مظهرًا مرهقًا وأكبر سنًا، ورغم انتشار وصفات منزلية عديدة للتخلص منها، يؤكد خبراء الجلدية أن الحل يبدأ أولًا بمعرفة السبب الحقيقي وراء ظهورها، سواء كان قلة النوم أو التقدم في العمر أو العوامل الوراثية أو الحساسية أو التعرض المستمر لأشعة الشمس.

ووفقًا لموقع Healthline، فإن التخلص من الهالات السوداء لا يعتمد على منتج واحد أو وصفة سحرية، لكن يمكن ملاحظة تحسن سريع في مظهرها عند اتباع مجموعة من الخطوات الفعالة بشكل منتظم.

الكمادات الباردة تمنح نتيجة سريعة

ينصح الخبراء بوضع كمادات باردة على منطقة أسفل العين لبضع دقائق، إذ تساعد البرودة على انقباض الأوعية الدموية وتقليل الانتفاخ، ما يجعل الهالات تبدو أقل وضوحًا بصورة مؤقتة.

النوم الجيد أول علاج

قلة النوم من أبرز أسباب ظهور الهالات السوداء، لذلك فإن الحصول على ما لا يقل عن 7 ساعات من النوم يوميًا يساعد في تحسين لون البشرة وتقليل بروز الأوعية الدموية أسفل العين.

كريمات تحتوي على مكونات فعالة

يوصي الأطباء باستخدام كريمات مخصصة لمنطقة تحت العين تحتوي على مكونات مثل الكافيين، وفيتامين C، والريتينول، وحمض الهيالورونيك، إذ تساهم في تقليل الانتفاخ وتحسين مظهر البشرة مع الاستخدام المنتظم.

لا تهملي واقي الشمس

التعرض المستمر لأشعة الشمس قد يزيد من تصبغات الجلد حول العينين، لذلك ينصح باستخدام واقي شمس مناسب للوجه وارتداء نظارات شمسية عند الخروج نهارًا للحد من تفاقم المشكلة.

متى تحتاجين إلى طبيب؟

إذا كانت الهالات السوداء شديدة أو ناتجة عن عوامل وراثية أو فقدان الدهون أسفل العين، فقد تكون العلاجات المنزلية غير كافية. وفي هذه الحالة قد يقترح طبيب الجلدية خيارات مثل الليزر أو الفيلر أو التقشير الكيميائي أو غيرها من الإجراءات التجميلية التي تناسب سبب المشكلة.

وأكد الخبراء أن الهالات السوداء لا تختفي نهائيًا لدى جميع الأشخاص، خاصة إذا كان سببها وراثيًا، لكن اتباع نمط حياة صحي، والنوم الكافي، والعناية اليومية بالبشرة، واستخدام العلاجات المناسبة يمكن أن يقلل من مظهرها بشكل ملحوظ ويمنح الوجه مظهرًا أكثر إشراقًا وحيوية.