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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خرج يبحث عن رزقه فعاد جثمانًا.. مصرع مهندس شاب في حادث أليم بأحد مشروعات الطاقة الشمسية بأسوان

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية

في مشهد مؤلم ، تحولت ساعات العمل الأخيرة في حياة مهندس شاب من مركز إدفو بأسوان إلى فاجعة هزت أسرته وزملاءه، بعدما لقي مصرعه إثر حادث اصطدام بمعدة ثقيلة أثناء تأدية عمله داخل أحد مشروعات الطاقة الشمسية بالمحافظة.

المهندس الشاب وليد.س البالغ من العمر 25 عامًا، كان يؤدي عمله كمهندس مساحة داخل موقع المشروع، قبل أن يتعرض للحادث الذي أنهى حياته في لحظات، لتنتهي رحلة شاب في مقتبل العمر كان يحمل أحلامه ويسعى لبناء مستقبله من خلال عمله.

شهيد

وعلى الفور، جرى التعامل مع الحادث ونقل المهندس الشاب في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى، لتتحول محاولات الإنقاذ إلى لحظات صادمة انتهت برحيل شاب لم يكن يعلم أن خروجه إلى عمله في ذلك اليوم سيكون المرة الأخيرة التي يودع فيها أسرته.

وتلقت الجهات المختصة بلاغًا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير محضر بالحادث.

رحم الله الشاب المجتهد ، شهيد لقمة العيش، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته وزملاءه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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