بخطوات سهلة.. طريقة عمل طاجن البسلة باللحمة في الفرن

يعد طاجن البسلة من أشهر الأطباق المنزلية التي تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية، فهو غني بالخضروات ويزداد لذة عند تحضيره مع اللحم في صلصة الطماطم المتبلة.

ويتميز هذا الطبق بسهولة إعداده، كما أنه مناسب لعزومات العائلة ووجبات الغداء، ويقدم عادةً بجانب الأرز الأبيض أو الخبز البلدي.

إليك طريقة عمل طاجن البسلة في الفرن بمذاق شهي وسهل.

المكونات

نصف كيلو بسلة.

2 حبة بطاطس مكعبات.

2 حبة جزر مقطع.

250 جرام لحم مكعبات (أو حسب الرغبة).

بصلة كبيرة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

2 ثمرة طماطم مبشورة.

2 كوب مرق.

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن.

ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة سكر (اختياري).



طريقة التحضير

1. شوحي البصل في الزيت أو السمن حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم وقلبيه لمدة دقيقة.



2. أضيفي مكعبات اللحم وقلبيها حتى يتغير لونها، ثم ضعي الملح والفلفل والكمون والبابريكا.



3. أضيفي الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم وقلبي المكونات حتى تتسبك لمدة 5 دقائق.



4. أضيفي البطاطس والجزر والبسلة وقلبيها مع الصلصة.



5. اسكبي المرق واتركي الخليط يغلي لمدة 10 دقائق.



6. انقلي المكونات إلى طاجن فرن، ثم غطيه بورق فويل.



7. أدخلي الطاجن فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 35 إلى 45 دقيقة، أو حتى تنضج اللحم والخضروات تمامًا.



8. انزعي ورق الفويل في آخر 10 دقائق ليأخذ الطاجن لونًا جميلًا.

يقدم طاجن البسلة ساخنًا مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي، ويمكن تزيينه بالقليل من البقدونس المفروم لإضافة نكهة ولون مميز.