بعد ما حدث لطارق التلمساني.. متى يكون تشوش الرؤية إنذارًا خطيرًا؟

أثار إعلان مدير التصوير المصري طارق التلمساني فقدانه البصر في الفترة الأخيرة تعاطفًا واسعًا بين جمهوره، وأعاد تسليط الضوء على أهمية الاهتمام بصحة العين وعدم تجاهل الأعراض التي قد تبدو بسيطة في البداية، لكنها قد تكون مؤشرًا على مشكلات خطيرة تهدد الرؤية.

ويؤكد أطباء العيون أن فقدان البصر قد يحدث بشكل تدريجي أو مفاجئ، ويختلف السبب من شخص لآخر، لذلك فإن الاكتشاف المبكر والعلاج السريع يلعبان دورًا كبيرًا في الحفاظ على النظر ومنع المضاعفات.

أمراض قد تؤدي إلى فقدان البصر

كشف الدكتور خالد مراد استشارى العيون من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن هناك عدد من الأمراض التي قد تؤثر في الرؤية إذا لم تُشخص أو تُعالج في الوقت المناسب، من أبرزها:

اعتلال الشبكية السكري

يعد من أكثر أسباب فقدان البصر شيوعًا لدى مرضى السكري، إذ يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم لفترات طويلة إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين، وقد يتطور الأمر إلى ضعف شديد في الإبصار إذا لم تتم السيطرة على المرض.

الجلوكوما أو المياه الزرقاء

يطلق عليها الأطباء "السارق الصامت للبصر"، لأنها قد تتطور دون ظهور أعراض واضحة في مراحلها الأولى، وتؤدي إلى تلف العصب البصري بشكل دائم إذا لم تُكتشف مبكرًا.

المياه البيضاء

تسبب عتامة في عدسة العين، ما يؤدي إلى تشوش الرؤية والحساسية للضوء، ويمكن علاجها جراحيًا في أغلب الحالات عند الحاجة.

الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر

يصيب الجزء المركزي من الشبكية، ويؤثر في الرؤية الدقيقة اللازمة للقراءة والقيادة والتعرف إلى الوجوه، ويزداد شيوعه مع التقدم في العمر.

انفصال الشبكية

من الحالات الطارئة التي تستدعي التدخل الطبي الفوري، لأن التأخر في العلاج قد يؤدي إلى فقدان دائم للرؤية.

علامات لا يجب تجاهلها

يشدد أطباء العيون على ضرورة مراجعة الطبيب فورًا عند ظهور أي من الأعراض التالية:

تشوش مفاجئ في الرؤية.

رؤية ومضات ضوئية أو أجسام سوداء طافية بكثرة.

فقدان جزء من مجال الرؤية.

ألم شديد داخل العين.

احمرار العين المصحوب بانخفاض الإبصار.

الرؤية المزدوجة أو تدهور النظر بشكل سريع.

من هم الأكثر عرضة لفقدان البصر؟

تزداد احتمالات الإصابة بمشكلات العين لدى مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، وكبار السن، والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالجلوكوما أو أمراض الشبكية، إضافة إلى المدخنين ومن يقضون ساعات طويلة أمام الشاشات دون فترات راحة.

كيف تحافظ على صحة عينيك؟

ينصح الأطباء بإجراء فحص دوري للعين، خاصة بعد سن الأربعين أو لمرضى الأمراض المزمنة، مع الحفاظ على مستويات السكر وضغط الدم، واتباع نظام غذائي غني بالخضراوات الورقية والأسماك والفواكه، وارتداء النظارات الشمسية التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية، والحصول على فترات راحة منتظمة عند استخدام الأجهزة الإلكترونية.